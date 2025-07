Kulusevski torna in Serie A ecco dove | l’indizio per il via libera

Dalla Premier League al ritorno in Italia, la svolta per l’ex Juventus: ecco le due possibili destinazioni Ha lasciato un buon ricordo di sé in Serie A, Dejan Kulusevski. Non sorprende, per questo motivo, che periodicamente il nome dello svedese torni nelle cronache di mercato nostrane, accostato a club del nostro campionato. E forse, questa estate potrebbe fornire i giusti presupposti per una nuova avventura italiana. Kulusevski torna in Serie A: l’indizio per il via libera – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La sua stagione al Tottenham è stata costellata di alti e bassi, come quella di tutti gli ‘Spurs’ del resto, nobilitata dalla vittoria in Europa League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

