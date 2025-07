Blitz in casa | c’erano droga e soldi in contanti

I carabinieri hanno smantellato di un’attivitĂ di spaccio nel cuore del centro storico di Pitigliano, dove due giovani – un 20enne italiano e un 18enne polacco residente a Scansano – avevano allestito un punto di distribuzione di sostanze stupefacenti in un appartamento. Il blitz è scattato al termine di un’attivitĂ di indagine e controlli che ha consentito di trovare riscontri ai sospetti. Durante la perquisizione i militari hanno sequestrato 40 grammi di cocaina, alcuni grammi di hashish, un bilancino di precisione e circa 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attivitĂ illecita. Nel corso della perquisizione nell’abitazione del centro storico di Pitigliano, uno dei due ragazzi ha tentato la fuga lanciandosi dalla finestra dell’appartamento (circa 4 metri). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blitz in casa: c’erano droga e soldi in contanti

