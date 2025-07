Il Boccaccio contro la polizia al circolo Libertà? Il sindaco non ci sta | Noi con gli agenti

"Non va bene che gruppi o associazioni cerchino provocatoriamente di affermare il loro diritto ad esprimere verità ritenute sempre come assolute, e per farlo mandino in scontro un’intera città". Il sindaco Paolo Pilotto prende le distanze con parole nette dall’iniziativa promossa dal centro sociale Foa Boccaccio, in programma sabato ai giardini di San Rocco (con eventuale, annunciato, ripiego al Circolino Libertà in caso di maltempo). Si tratta di un incontro di presentazione e commento della fanzine americana Police abolition, definita come "corso base sull’abolizione della polizia". Un’opera, dicono, di carattere intellettuale, che esplora "un’utopia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

