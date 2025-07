Rifiuti abbandonati La protesta

PISTOIA Una discarica a cielo aperto in paese. Da una ventina di giorni a Candeglia, frazione alle porte di Pistoia, i residenti devono fare i conti con l’ emergenza-rifiuti: alcuni incivili hanno scaricato accanto ai cassonetti, nella zona della chiesa di San Pietro, materiale di diverso genere, da materassi a tivù, passando per plastica di vario tipo per finire a sacchi neri che chissà quali scarti contengano. Il tutto a più riprese, perché si sa bene che rifiuto – se non rimosso in fretta – porta rifiuto. Nonostante numerose segnalazioni e chiamate di sollecito, Alia non ha potuto ancora provvedere a ripulire il luogo: nelle giornate di vento o venticello, carta cartacce e altro materiale si sparge in tutta via Crespole e Fabbriche, sporcando strada e abitazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti abbandonati. La protesta

