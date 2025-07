L’appello di Mattarella alla Francia | | Attuare l’intesa è una priorità

"Il Trattato del Quirinale rimane strumento privilegiato di cooperazione bilaterale, la cui attuazione riveste, per Parigi come per Roma, carattere prioritario. Una collaborazione strutturata tra partner fidati è indispensabile per affrontare l’attuale contesto internazionale, segnato da sfide complesse e tensioni crescenti". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, sottolineando come i due Paesi siano "chiamati a mantenere assieme un ruolo di primo piano sulla scena mondiale, a cominciare dall’impegno per contrastare efficacemente le attuali e piĂą urgenti minacce alla pace". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’appello di Mattarella alla Francia:: "Attuare l’intesa è una prioritĂ "

Mattarella a Coimbra: "I valori europei sono non negoziabili". Appello all’integrazione in vista del vertice Cotec - I valori alla base dell’ identità europea non sono negoziabili. Sergio Mattarella lo dice forte e chiaro in un breve intervento a Coimbra dove ha ricevuto un d ottorato honoris causa in Economia dall’università della cittadina portoghese.

Vallanzasca, 75 anni oggi e l’appello a Mattarella per la grazia: “Annullato dalla malattia, non è più lui” - MILANO – “Chiederò al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al ministro Nordio la grazia per Renato Vallanzasca.

Mattarella: da Cotec appello all'azione Ue, stare fermi non è opzione - Coimbra, 14 mag. (askanews) - "Il nostro Simposio ha il merito di lanciare 'Un appello all'azione' di grande attualità : è infatti urgente, direi prioritario, che l'Europa agisca, perché stare fermi non è più un'opzione".

Il presidente scrive un messaggio al suo omologo francese in occasione della ricorrenza della ricorrenza del 14 luglio e aggiunge: "Prioritario attuare il Trattato del Quirinale". Vai su Facebook

