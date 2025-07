Ducati sotto accusa | Bagnaia non si dà pace

Francesco Bagnaia sta facendo davvero un sacco di fatica nel 2025, e a quanto pare le cose non sembrano esattamente migliorare. Francesco Bagnaia sta vivendo una stagione davvero molto complessa, probabilmente la piĂą difficile della sua carriera in MotoGP. Se escludiamo il periodo in Pramac, il tre volte campione del mondo è sempre stato capace di lottare per le vittorie e le pole position. Qualcosa, però, quest’anno finora sembra non aver funzionato a dovere. Il che è sostanzialmente indiscutibile, visto e considerato che Bagnaia è giĂ ad otlre 100 punti dal compagno di squadra, oltre a essere dietro anche al fratello Alex (che guida una moto piĂą vecchia di un anno). 🔗 Leggi su Sportface.it

MotoGP, Francesco Bagnaia “lost that lovin’ feelin’” con Ducati. A Le Mans ritroverà le sensazioni perdute? - La MotoGP ripartirà dalla Francia, dove tra sabato 10 (ore 15:00 Sprint) e domenica 11 (ore 14:00 Gran Premio) si terrà la sesta tappa del Mondiale 2025.

MotoGP, Francesco Bagnaia ammette: “L’arrivo di Marquez nel team ufficiale Ducati deriva dai miei errori” - Ci si appresta a vivere il primo appuntamento nel Vecchio Continente in MotoGP. A Jerez de la Frontera, in Spagna, il Circus delle due-ruote andrà in scena e a tenere banco è quanto sta accadendo nella massima cilindrata.

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: via alla FP2! Bagnaia in cerca di costanza con la Ducati - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.13 Entrambe le Ducati ufficiali sono dotate del nuovo codone.

La Ducati scarica Bagnaia, annuncio ufficiale: è tutto finito - La situazione per Bagnaia non sembra migliorare in casa Ducati. Da ilpallonaro.com

MotoGP, Bagnaia: "Come diceva Enzo Ferrari, in Italia il successo non viene perdonato" - Pecco si sente sotto accusa: "da noi funziona così, chiunque ottenga buoni risultati viene massacrato. Lo riporta gpone.com