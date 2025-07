Fusione Unicredit-Bpm La Ue | no al golden power Lega e Forza Italia divise

"Invece di rompere le scatole al governo italiano su balneari, spiagge, motorini, auto elettriche e banche si occupi di poche cose, serie, per esempio trattare con Usa, e lo faccia bene". Matteo Salvini carica a testa bassa la Commissione Europea dopo lo stop arrivato ieri da Bruxelles sul decreto del 18 aprile con cui il governo ha applicato i poteri speciali del ‘ golden power ’ all’operazione di acquisizione di Banco Bpm da parte di UniCredit. Bruxelles ha inviato all’Italia un parere preliminare in cui solleva dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione, aprendo a un potenziale contenzioso formale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fusione Unicredit-Bpm. La Ue: no al golden power. Lega e Forza Italia divise

In questa notizia si parla di: unicredit - golden - power - italia

Commissione europea: Golden power su Unicredit-Banco Bpm, responsabilità degli Stati membri - "Non commentiamo casi individuali". Lo afferma il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier interpellato al briefing quotidiano con la stampa sulle modalità di esercizio del golden power da parte del Governo italiano su Unicredit-Banco Bpm.

Unicredit, conti record. Ue su Bpm: “Ok golden power solo se proporzionato” - (Adnkronos) – Unicredit chiude il primo trimestre del 2025 con utile netto pari a 2,8 miliardi con un aumento del 8,3 per cento rispetto all’anno precedente.

Banco Bpm, lunedì al via Ops Unicredit; Orcel in cerca di dialogo con il governo per superare le sfide del Golden Power - Lunedì avrà inizio l’Ops di Unicredit su Banco Bpm con un'offerta inferiore dell’8% rispetto al valore di mercato della banca; Orcel dovrà affrontare il Golden Power, tra cui l’uscita dalla Russia e la protezione degli asset in Lombardia, con rischi economici significativi Banco Bpm, lunedì a

Salvini replica all’Ue: «Bruxelles non rompa le scatole e si occupi di cose serie». Il leader leghista contro la Commissione e i dubbi sulla legittimità del golden power nell’operazione Unicredit-Bpm: «L’Italia può e deve normare come ritiene» Vai su X

Secondo fonti stampa, la Commissione Europea potrebbe inviare una lettera al Governo italiano riguardo alle prescrizioni imposte nel decreto #GoldenPower per l'acquisizione di Banco BPM da parte di UniCredit. Questa lettera darebbe a Roma l'opportunità Vai su Facebook

Ue invita l’Italia a rivedere decreto su Unicredit - Banco Bpm. Governo: risponderemo con spirito collaborativo; Braccio di ferro Italia-Ue sul golden power Unicredit; Unicredit, Ue: Obblighi potrebbero violare regole. Salvini: Non rompano le scatole.

Braccio di ferro Italia-Ue sul golden power Unicredit - Si apre un nuovo fronte tra l'Italia e la Commissione europea, questa volta sul decreto del 18 aprile con cui il governo ha applicato i poteri speciali del 'golden power' all'operazione di ... Come scrive ansa.it

Unicredit, Golden Power per Bpm “potrebbe violare le regole”: il parere Ue - Soltanto poche ore fa UniCredit sosteneva senza mezzi termini tutta la sua contrarietà di fronte all’utilizzo della Golden Power. Riporta msn.com