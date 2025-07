a pinarella apre il posto di polizia

Inaugurato il presidio temporaneo della Polizia di Stato a Pinarella di Cervia, operativo nel periodo estivo. L’ufficio in via Tritone 13A è stato aperto il 1° luglio e resterà operativo sino al 31 agosto per le esigenze di controllo del territorio di ordine e sicurezza pubblica connesse alla stagione estiva. All’apertura ufficiale, avvenuta ieri mattina, erano presenti il questore di Ravenna Gianpaolo Patruno, il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, il presidente del consiglio comunale di Cervia Samuele De Luca e le autorità civili e militari. "E’ noto come la popolazione cervese nel periodo estivo aumenti in modo esponenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

