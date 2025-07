Il rock’n’roll anni Cinquanta e la lirica con la poesia d’amore

L’energia travolgente del rock’n’roll anni Cinquanta e un intreccio tra canto lirico e poesia nel nome dell’amore. Sono i due concerti che animeranno questa settimana il centro culturale teatro OppArt di Sovico. Venerdì alle 20 sul palco di via Giovanni da Sovico saliranno gli Angel of Rock, un trio formato da Alessandro Guido a voce e basso, Alessio Guido alla batteria e Sergio Osso alle chitarre: la band farà fare un tuffo all’indietro negli anni ruggenti della brillantina e delle gonne a ruota, con una serata vintage tutta dedicata al rock anni ‘50. Il terzetto di musicisti incendierà l’aria con il ritmo pulsante del rock’n’roll e i brani trascinanti ed esplosivi delle sonorità rockabilly, riproponendo alcune hit intramontabili che hanno fatto la storia del rock. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il rock’n’roll anni Cinquanta e la lirica con la poesia d’amore

In questa notizia si parla di: rock - anni - roll - cinquanta

Soma Records: il fulcro del rock strumentale negli anni ’60 - Un'analisi approfondita di Soma Records e delle sue creazioni musicali che hanno definito un'epoca. Leggi tutto Soma Records: il fulcro del rock strumentale negli anni ’60 su Donne Magazine.

La band culto del rock psichedelico festeggia trent’anni al Bellezza - Si avvicina un appuntamento imperdibile per gli appassionati di psychedelic rock, che domani sera al circolo Arci Bellezza (via Bellezza 16) potranno assistere al concerto degli Acid Mothers Temple and The Melting Paraiso U.

Pete Townshend: Icona Rock The Who Compie Anni, Tra Musica, Lotta e Beneficenza - Celebriamo Pete Townshend, la mente dietro The Who: un viaggio dalla genesi della band alle battaglie personali e l'impegno filantropico con il nuovo singolo.

IL ROCK'N'ROLL FESTEGGIA I 100 ANNI DI MISTER BILL HALEY! Il 6 luglio del 1925 nasceva William John Clifton Haley, in arte Bill Haley. Negli anni cinquanta è stato un artista che ha avuto un successo molto grande e si è ritagliato un posto di primissimo Vai su Facebook

Il rock’n’roll anni Cinquanta e la lirica con la poesia d’amore; Ariccia balla con Greg e the Frigidaires: un tuffo esplosivo nel rock and roll anni ’50 alla rassegna Fantastiche Visioni; Tutti in pista coi favolosi anni 50.

Il rock’n’roll anni Cinquanta e la lirica con la poesia d’amore - L’energia travolgente del rock’n’roll anni Cinquanta e un intreccio tra canto lirico e poesia nel nome dell’amore. Secondo ilgiorno.it

Il Summer Jamboree compie 25 anni e festeggia a ritmo di rock'n'roll - Dall’1 al 10 agosto a Senigallia torna il Summer Jamboree, il festival più grande al mondo di musica e cultura dell’America anni ‘40 e ’50. Lo riporta msn.com