Dance Studio campione d’Italia per la quinta volta

Per il quinto anno consecutivo, il Dance Studio di Faenza, la scuola professionale di danza diretta da Luna Ronchi, è campione d'Italia. Le faentine hanno vinto il titolo categorie Danza Classica e Danza ModernaContemporanea. Gli atleti, con un'età compresa tra gli 8 e i 20 anni, sono stati preparati dalla stessa Luna Ronchi, tecnica e direttrice della scuola. Enea Laghi si è classificato primo nella categoria Danza Classica Repertorio, solo maschile 15-16 anni U, mentre il Corso Giovani Talenti Junior ha conquistato il primo posto nella categoria Danza Classica, gruppo danza under 12 U. Il corso Tecnica Maschile si è invece aggiudicato il primo posto nella categoria Danza Classica, piccolo gruppo under 12 U.

