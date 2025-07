Navetta per gli ambulatori E’ partito il servizio gratuito all’interno del Monoblocco

Da ieri raggiungere gli ambulatori del Monoblocco è diventato più semplice grazie al servizio di navetta gratuito voluto dall’ Asl Toscana nord ovest. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. Ieri mattina i dipendenti della Misericordia San Francesco, a cui è stato affidato il servizio di trasporto, erano ai piedi del Monoblocco per spiegare come funziona la navetta. La Misericordia è stata individuata confrontando diversi preventivi richiesti dall’Asl Zona Apuane a enti del terzo settore presenti sul territorio e abilitati a eseguire servizi di questo tipo. Una trentina le persone che hanno usufruito del viaggio in bus tra i padiglioni di Monterosso, ma c’è ancora molto da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Navetta per gli ambulatori. E’ partito il servizio gratuito all’interno del Monoblocco

