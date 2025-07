Su prodotti vinicoli e olio ’peso’ del 34%

Potrebbe costare oltre 300 milioni di euro alle imprese toscane e ai consumatori americani l’impatto dei dazi-choc annunciati da Trump su tutti i prodotti agricoli provenienti dall’Ue. Tra i prodotti duramente penalizzati dalla guerra commerciale, il vino che, in questo scenario, sarebbe gravato di un dazio complessivo del 35% circa: una percentuale data dalla somma della tariffa media del 4,3% già in vigore e della tassazione aggiuntiva (30%) in essere, salvo accordo, dal primo agosto. Ma anche per l’ olio, il prodotto made in Tuscany più venduto e richiesto in Usa, le prospettive sono molto inquietanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Su prodotti vinicoli e olio ’peso’ del 34%"

In questa notizia si parla di: prodotti - olio - vinicoli - peso

Su prodotti vinicoli e olio ’peso’ del 34%.

Prodotti senza l'olio di palma: ecco la lista! - Eticamente - Ecco la lista de Il Fatto Alimentare per poter scegliere i prodotti senza l'olio di palma! Si legge su eticamente.net

Quali prodotti naturali per perdere peso in allattamento? - In allattamento non si possono assumere prodotti per dimagrire, ma si può agevolmente perdere peso applicando una strategia infallibile: mangiare meno e muoversi di più. Segnala bimbisaniebelli.it