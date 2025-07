Rinasce il polo socio-sanitario Sarà un centro per i disturbi di bambini e adolescenti

Nel centro socio-sanitario di via Sergnano (nella foto), in particolare nei locali che lo scorso autunno sono rimasti orfani delle attività riabilitative della fondazione Don Gnocchi, sorgerà un polo per l'infanzia e l'adolescenza, dove diagnosticare disturbi quali dislessia, disgrafia, autismo e disfunzioni alimentari, prevedendo anche i relativi percorsi di supporto. Non solo bambini e ragazzi, ma anche genitori e caregiver potranno trovare nel nuovo servizio un punto di riferimento. L'annuncio arriva dal Comune, che attraverso una variazione di bilancio ha previsto un investimento di oltre 700mila euro per procedere all'adeguamento dei locali e ottenere così l'accreditamento per le nuove funzioni.

