I mercati non credono più di tanto alle minacce del presidente Usa: è l’effetto Taco (Trump always chickens out, Trump fa sempre marcia indietro) a far evitare un altro lunedì nero ai listini mondiali. Ma ciò non toglie che i vertici dell’Unione europea, dopo la lettera americana con dazi al 30 per cento, si muovano nella logica del doppio binario: da un lato, la trattativa con l’America, dall’altro, come hanno deciso i ministri degli Esteri dei 27 Paesi, con la formalizzazione del secondo pacchetto di contromisure da 72 miliardi di euro da far scattare il primo agosto se i negoziati dovessero andare male. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dazi La Ue affila le armi