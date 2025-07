Cooperative Lavoratori 24 alloggi e 25 box nuovo intervento in città

Dopo l’area del Ginestrino, riqualificata anni fa dopo una vicenda travagliata, parte a San Giuliano un altro intervento edilizio. L’area è quella situata nel lotto con accesso da via Pascoli: una superficie complessiva di 6mila 579 metri quadrati, che affacciano sui lati est e nord con edifici residenziali, che confinano a sud con il complesso di Villa Cacherano Dall’Acqua e a ovest con i terreni e le installazioni sportive della parrocchia di quartiere. L’ambito di riconversione è costituito da due lotti: 24 alloggi e 25 box in totale, oltre alla cessione al Comune di Cologno di un parcheggio pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cooperative Lavoratori 24 alloggi e 25 box nuovo intervento in cittÃ

