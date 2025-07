Condannato per maltrattamenti su cani Due mesi di reclusione oltre alla multa

AREZZO Una sentenza importante per la tutela degli animali e per il lavoro costante dell’Enpa: il 9 luglio si è concluso ad Arezzo un processo per maltrattamento a carico di un uomo di origini rumene, accusato di aver detenuto due cani in condizioni inaccettabili. I fatti risalgono al marzo 2024, quando, in seguito a una segnalazione, la Polizia Municipale e un veterinario della Asl intervennero a Palazzo del Pero. In un campo trovarono un pitbull e una husky rinchiusi in gabbie anguste e sporche, senza cibo nĂ© possibilitĂ di movimento. I cani vivevano tra i propri escrementi. Il pitbull, in particolare, era affetto da una grave congiuntivite cronica bilaterale, con lesioni e infezioni oculari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Condannato per maltrattamenti su cani. Due mesi di reclusione oltre alla multa

Arezzo, 14 luglio 2025 – Una sentenza importante per la tutela degli animali e per il lavoro costante dell'Ente Nazionale Protezione Animali: si è concluso con una condanna il procedimento penale a carico di uomo di origini rumene, accusato di aver detenuto due cani, un pitbull maschio e una husky femmina, in condizioni inaccettabili.

Si è concluso con una condanna il procedimento penale a carico di uomo di origini rumene, accusato di aver detenuto due cani, un pitbull maschio e una husky femmina, in condizioni inaccettabili

