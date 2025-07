Sofia Goggia come nasce un' icona

Ci sono degli atleti che riescono a trascendere. Ad andare oltre la loro disciplina, oltre la loro dimensione di sportivi. È come se si elevassero rispetto alla stragrande maggioranza dei loro colleghi, è come se traslocassero per andare a vivere su una nuvola. Per dirla in tre parole: diventano delle icone. Non succede molto spesso, ma quando succede se ne accorgono tutti, è inevitabile. Nel caso di Sofia Goggia, questo passaggio di stato prosegue e si autoalimenta da diversi anni, ormai. Perché Goggia ha vinto tantissimo e continua a vincere, perché è una sciatrice unica al mondo. Ma anche – anzi: soprattutto – perché stiamo parlando di una donna diretta, incontenibile, esplosiva e quindi stordente, tagliente e sorprendente, di una sognatrice dall’approccio tremendamente realista, di una persona pienamente consapevole di sé, dei propri pregi, dei propri lati oscuri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Sofia Goggia, come nasce un'icona

In questa notizia si parla di: goggia - sofia - nasce - icona

Sofia Goggia, via i vestiti: la regina delle nevi incanta il web - Pazzesca Sofia Goggia: la sciatrice alpina, almeno per una volta, ha deciso di accontentare i follower e di regalare loro uno scatto diverso e molto sexy.

Sofia Goggia e l’élite della velocità alla lavoro sulle piste del Piccolo Tibet - Settimana di allenamento a Livigno per Sofia Goggia e per la squadra maschile delle discipline veloci che, giunti ieri, lavoreranno nella località fino al prossimo 28 aprile.

Sofia Goggia si racconta al teatro Tirinnanzi: tutto esaurito per la sciatrice oro alle Olimpiadi - Legnano, 25 giugno 2025 – Una passione nata tra i banchi di scuola, coltivata con determinazione giorno dopo giorno, fino a diventare realtà .

Manuela Di Centa, icona dello sport italiano e leggenda dello sci di fondo, ha raggiunto la vetta del Monte Everest nel 2003, diventando la prima donna italiana a toccare gli 8.848 metri senza ossigeno supplementare.Un’impresa che va oltre il risultato sportiv Vai su Facebook

Sofia Goggia, come nasce un'icona (anche oltre lo sport); Sci alpino, Sofia Goggia vince la discesa libera di Cortina. Terzo posto per Federica Brignone; Cornelia Huetter vince il Super G di St. Mortiz, terzo posto per Sofia Goggia: “Non sono pienamente….

Sofia Goggia sceglie le due ruote di Scrambler Icon - Ansa.it - Sofia Goggia sceglie le due ruote di Scrambler Icon La sciatrice azzurra è entrata nella 'famiglia' Ducati MILANO , 19 settembre 2024, 10:01 ... Come scrive ansa.it

Brignone-Goggia, come nasce la rivalità dello sci italiano rispuntata ... - Federica Brignone da una parte, Sofia Goggia dall’altra: due icone dello sci italiano per la gioia del c. corriere.it scrive