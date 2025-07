A Castellina in Chianti si alza una nuova Torre. Si chiama Torre Alta e non è fatta di pietra, ma di Sangiovese: un vino in purezza che segna il debutto di una nuova etichetta nella storica gamma di Castellare di Castellina. Il nome è un omaggio diretto all’iconica torre che domina la tenuta, ma anche un programma: puntare in alto, senza perdere contatto con le radici. Torre Alta 2023, prima annata prodotta, è un Chianti Classico DOCG ottenuto da uve raccolte a mano da vigne di oltre 30 anni, piantate a 510 metri di altitudine sui suoli ricchi di marne calcaree che caratterizzano questa porzione pregiata di Toscana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Torre Alta, il nuovo volto del Chianti Classico