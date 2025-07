Vigili morti sospette Nasce una rete online I familiari | Serve verità

di Gaia Papi AREZZO Da una settimana è attiva la pagina Instagram "Salute e Prevenzione dei Vigili del Fuoco", creata per dare voce alle storie di chi è stato colpito da patologie gravi, per aprire un canale informativo diretto e offrire sostegno a chi cerca chiarezza, giustizia e assistenza. All’origine dell’iniziativa, le storie dei tre vigili del fuoco aretini morti a causa di un raro tipo di tumore, il glioblastoma. Come loro altri colleghi in tutta Italia sono stati colpiti da malattie su cui pesa il sospetto dell’esposizione prolungata a sostanze chimiche tossiche contenute nelle schiume antincendio e nelle tute protettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

