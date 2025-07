La Lega va all’attacco | Quella moschea è abusiva

"Moschea abusiva", sopralluogo della Lega, a Carnate, e in Regione il Carroccio presenta un’interrogazione sui finanziamenti ricevuti dalla struttura "mascherata da associazione sportivo-culturale", dice Alessandro Corbetta, capogruppo del partito al Pirellone. Con lui, Silvia Sardone, vice di Matteo Salvini, e Yuri Manzoni, segretario della sezione di casa. "I residenti denunciano da anni che questo ex supermercato è diventato un centro di preghiera con notevoli disagi per il quartiere - aggiungono -. Abbiamo incontrato il responsabile, che si è piĂą volte contraddetto sull’uso reale dello stabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Lega va all’attacco: "Quella moschea è abusiva"

In questa notizia si parla di: lega - moschea - abusiva - attacco

Bambini della materna in gita in moschea, chinati a pregare. Scoppia la polemica, Lega: "Agghiacciante" - A suscitare polemiche e qualche indignazione proprio le foto postate sulla pagina social dei bimbi chinati in preghiera

Bambini dell’asilo cattolico vanno in gita in moschea: scoppia la polemica. La Lega: “Fondamentalismo” - Treviso, 4 maggio 2025 – I bambini della scuola dell’infanzia cattolica del piccolo comune di Ponte Priula, in provincia di Treviso, vanno in gita in mosche a ed esplode la polemica.

Lega, torna il "no" alla moschea: "Dovranno passare sui nostri corpi" - Si torna a parlare di un argomento annoso, ovvero la costruzione di una moschea a Genova. A ritirare fuori l'argomento, interpellando la candidata sindaca del campo largo, è la Lega.

La Lega va all’attacco: Quella moschea è abusiva; Visita a sorpresa dell'eurodeputata Sardone al Centro islamico: No alle moschee abusive; Moschea abusiva bloccata dal Comune. Lega: «Controlli sulle sedi religiose».

La Lega va all’attacco: "Quella moschea è abusiva" - Sopralluogo e interrogazione al Pirellone sui finanziamenti dell’associazione "Abbiamo chiesto più controlli, c’è il rischio di islamismo radicale". Riporta ilgiorno.it

Moschea abusiva in Brianza, la denuncia della Lega: “Situazione inaccettabile” - La Lega denuncia una moschea abusiva a Carnate mascherata da centro culturale. Come scrive monza-news.it