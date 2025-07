i comics a osaka illustrato ai giapponesi il museo del fumetto il pegaso a go nagai

Iniziate a Osaka le attivitĂ di Lucca Comics & Games, partner del Padiglione Italia, all’interno dell’Esposizione Universale 2025 dove, nell’ambito della settimana dedicata alla Regione Toscana, intitolata “Toscana. Rinascimento senza fine“. Il festival lucchese partecipa come manifestazione di eccellenza capace di creare un ponte con il Sol Levante. Tra gli ospiti il Sensei Yoshitaka Amano, ambassador del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka - titolo conferitogli durante l’ultima edizione di Lucca Comics & Games che ha rafforzato il legame tra Italia e Giappone - che ha donato le riproduzioni di tre sue opere d’ispirazione pucciniana, realizzate per i manifesti di Lucca Comics & Games 2024, alle piĂą alte cariche istituzionali Italiane: al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata donata quella ispirata a Tosca; all’Ambasciatore Italiano in Giappone e commissario per l’Italia a Expo 2025 Mario Vattani, quella dedicata a Madama Butterfly, simbolo del rapporto tra le due culture; il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha ricevuto quella ispirata alla Turandot, capolavoro di Giacomo Puccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

