Accoltellò Pierina in garage Louis Dassilva andrà a processo

Louis Dassilva (foto) sarĂ giudicato. Si aprirĂ il prossimo 15 settembre davanti ai giudici togati e popolari della Corte d’Assise di Rimini il processo contro il 35enne senegalese, ora imputato per l’ omicidio volontario pluriaggravato della vicina di casa Pierina Paganelli: la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate nel seminterrato di casa in via del Ciclamino, alla periferia di Rimini. Ieri il giudice per l’udienza preliminare ha infatti rinviato a giudizio il senegalese confermando le quattro aggravanti giĂ ipotizzate contro Dassilva dalla procura. Il 35enne dovrĂ rispondere in Assise per la premeditazione del delitto, la crudeltĂ nel compierlo, l’aver approfittato della minorata difesa della vittima ed aver agito per futili motivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Accoltellò Pierina in garage". Louis Dassilva andrĂ a processo

