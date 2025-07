Cure per gli invisibili, Caritas Cernusco apre “Spazio salute“: assistenza per chi non ha la tessera sanitaria. Italiani, stranieri, fantasmi costretti a rivolgersi al ponto soccorso - dove l’obbligo di assistere chiunque è legge - per ogni cosa. "Non ci sostituiamo agli altri servizi sanitari aiutiamo chi oggi non ha niente", spiega Lorenzo Guzzi, presidente dell’organizzazioni in città . In via Marcelline 37, negli spazi dell’ex boutique solidale, ogni martedì, dalle 18 alle 20 ci sono due volontari, un medico e infermiere. L’ambulatorio è al lavoro dai primi di luglio "e sono già arrivati in tanti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla parte degli ultimi. Arriva l’ambulatorio per curare gli “invisibili“