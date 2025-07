Hanno puntato al suo Patek Philippe da 80mila euro, così lo hanno accerchiato e derubato, in pieno centro, domenica sera. Vittima è un italiano di 47 anni che stava passeggiando in piazza Diaz: erano le 21.30 quando all’improvviso è stato avvicinato da tre uomini, che lui stesso ha descritto come nordafricani, i quali lo hanno minacciato e spintonato per poi strappargli l’orologio in pochi secondi. Poi sono scappati verso via Marconi e alla vittima non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia. Quando è intervenuta una Volante dell’Ufficio prevenzione generale, dei tre non c’era traccia. Adesso sono in corso le indagini per individuarli, anche con l’aiuto delle telecamere della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapinato dell’orologio da 80mila euro