Va bene la vicinanza alle famiglie, la commemorazione dei caduti e i minuti di silenzio, ma sull’assassinio dell’ambasciatore Attanasio è ora che lo Stato italiano faccia finalmente chiarezza. Non usano troppi giri di parole i famigliari di Luca, con in testa il padre Salvatore e le 4 associazioni nate dopo l’agguato di 4 anni fa, costato la vita all’ambasciatore nato e cresciuto a Limbiate. Una commissione parlamentare d’inchiesta sull’uccisione in Congo dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista del Pam, Mustapha Milambo è quello che chiedono insieme a Salvatore Attanasio anche l’Associazione amici di Luca Attanasio, l’Associazione Vittorio Iacovacci, Rete Limbiate e Associazione prospettiva 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ambasciatore ucciso. Appello al Parlamento