Rho nodo parcheggi e Ztl | Sosta gratuita a pranzo

Nuove proposte per rilanciare il commercio locale, come "In pausa pranzo, il giovedì, vieni a Rho!" e vecchi problemi, dalla Ztl nel centro storico ai lavori in corso che hanno malumori tra negozianti. Dai centri commerciali che fanno concorrenza ai negozi di vicinato alle serrande abbassate. Sono stati questi gli argomenti del faccia a faccia tra amministrazione comunale e commercianti. Con una premessa, "la rete del commercio di vicinato è fondamentale, abbiamo voluto ascoltare le istanze dai commercianti", ha dichiarato il sindaco Andrea Orlandi. In merito alla carenza dei parcheggi in centro per via dei lavori in piazza Visconti, il sindaco ha spiegato che da fine gennaio 2026 saranno disponibili 30 posti nell’area Quic all’angolo con via De Amicis e l’inizio di Porta Ronca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rho, nodo parcheggi e Ztl: "Sosta gratuita a pranzo"

