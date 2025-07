MICROFONI CONTRO Ora che la vittoria di Sinner è ripassata in tv mille volte, il dettaglio che mi rimane piĂą impresso non è la battuta finale che vale Wimbledon o l’enciclopedica sinneriade che fuoriesce da ogni byte dei nostri device e che piove persino dal cielo sulle nostre teste, quanto il modo di raccontare l’impresa.. E lo stentoreo “No trip for cats” lanciato da Paolo Bertolucci che storico tennista del tempo che fu, fraterno sodale di Panatta, ha popolarizzato il tennis togliendogli qualsiasi spocchia snobistica e ossessione sado linguistica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Bertolucci, poiché ne sa, ha reso il tennis alla portata di tutti. Il percorso inverso di Caressa e Adani