Quanto è strategico l'acciaio? Parla Marco Simoni.

Gli occhi della Ue sono rivolti alle mosse di Donald Trump, ma questi sono giorni importanti per l’Ilva, ex prima acciaieria d’Europa. “E’ una settimana decisiva”, dice il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, tra l’incontro con i sindacati (ieri), quello con gli enti locali (oggi) e la conferenza dei servizi (giovedì). Dal Pd, intanto, l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando invita il governo a definire meglio “la soluzione di interesse nazionale”. Ma quanto è strategico, oggi, l’acciaio? Ne parliamo con il professor Marco Simoni, direttore dell’Osservatorio “Policy, industry, Europe” presso il Leap (Institute for European Analysis and Policy) della Luiss. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

