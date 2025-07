“Duri da subito. E’ l’unico linguaggio che Trump capisce” Trump ha dichiarato guerra economica all’Europa. E’ inutile girarci intorno: i dazi del 30 per cento annunciati su tutte le esportazioni europee sono un atto ostile. Siamo suoi alleati, non suoi nemici. Ma lui ci tratta come un problema, non come una risorsa. Se l’Europa non reagisce ora con durezza, quando dovrebbe farlo? “Sì, è una provocazione. Ma la forza non è reagire: è scegliere quando” E se fosse solo un bluff? Trump è un maestro del negoziato aggressivo. Usa la minaccia come leva per ottenere concessioni. Non cadiamo nella trappola di rispondergli con lo stesso linguaggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Rispondere a Trump: serve il bastone o il cervello?