Lasciano i documenti fra i sacchi Denunciati i furbetti dei rifiuti

C’è chi abbandona i rifiuti lasciandoci dentro i propri documenti, c’è chi gli dà fuoco, chi genera piccole discariche. Ma attenzione: stanno arrivando nuove fototrappole e nell’attesa gli agenti del Nucleo Tutela Ambiente e Paesaggio della polizia locale hanno intensificato i controlli contro l’abbandono illecito di rifiuti sanzionando e denunciando parecchi “furbetti“. Come nelle ultime due settimane. In via Cantalupo, una videocamera di sorveglianza ha ripreso una coppia mentre abbandonava un sacco di rifiuti domestici sul marciapiede. Un po’ ingenui, dato che tra i rifiuti avevano lasciato anche documentazione che ha permesso di identificarli e sanzionarli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lasciano i documenti fra i sacchi. Denunciati i “furbetti“ dei rifiuti

