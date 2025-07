Estate italiana | le manicure ispirate alla Dolce Vita

Le unghie a tema “ estate italiana ” celebrano colori, sapori e paesaggi tipici del Bel Paese. Motivi ispirati ai limoni di Amalfi, maioliche siciliane, cieli azzurri e gelati decorano manicure vivaci e originali. Fil rouge? La Dolce Vita . Insomma, il design si fa giocoso e ricercato. Grande attenzione anche alla forma: ovali e mandorla restano le preferite per un look raffinato e naturale. Le finiture variano dal lucido effetto gel al piĂą sofisticato opaco, mentre gli smalti semi-permanenti garantiscono durata anche nelle giornate piĂą calde. L’estetica italiana, sinonimo di gusto e creativitĂ , detta tendenza anche nel beauty: l’unghia diventa un accessorio d’alta moda, capace di raccontare, in pochi centimetri, il fascino inconfondibile dell’estate al sapore di spaghetti al pomodoro e granite. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Estate italiana: le manicure ispirate alla Dolce Vita

In questa notizia si parla di: estate - italiana - manicure - dolce

Immobili: Como capitale italiana del real estate di lusso, in arrivo broker da tutto il mondo - (Adnkronos) – La boutique immobiliare 'Mvp-Majeli Vassart Properties', specializzata in compravendite di immobili di lusso e con un portafoglio che vale complessivamente 300 milioni di euro tra proprietà gestite in luxury rent (valore 100 mln) e quelle disponibili alla vendita on e off market (valore 200 mln), accoglie a Como oggi e domani, 7 e […]

Le mete per le vacanze più gettonate dell'estate 2025: Tokyo in testa, spunta una sorpresa italiana - Viaggi-benessere e turismo enogastronomico, ma anche eventi sportivi: queste le tre macro-tendenze che trainano il turismo per quest'estate 2025, secondo il report annuale "Travel Trends 2025" redatto dal Master Card Economics Institute (Mei).

“Lido Paradiso”: l’estate italiana entra nel beauty case - La nuova collezione make-up firmata Bottega Verde cattura l’essenza del glamour mediterraneo tra texture sensoriali, colori solari e profumi di vacanza.

Quando la vita ti dà limoni… facci una manicure! Su sfondo azzurro come il cielo d’estate, questo design è un concentrato di freschezza e buonumore. MYSTIC 5 BLUE LAGOON BUILDER GEL GEL POLISH 001, 031, 144, 106 TOP STRONG HEMA Vai su Facebook

Estate italiana: le manicure ispirate alla Dolce Vita; “Unghie Estate Italiana”, in tendenza i simboli della vita lenta; Il caffè è sacro: l'aroma beauty dell'estate 2025.

Estate italiana: le manicure ispirate alla Dolce Vita - Le unghie a tema “estate italiana” celebrano colori, sapori e paesaggi tipici del Bel Paese. Si legge su amica.it

I simboli della vita lenta decorano le dita con la tendenza “Unghie Estate Italiana” - Secondo Pinterest, piacciono perché abbiamo bisogno di riappropriarci di connessioni vere ... Secondo vogue.it