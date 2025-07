L’addio a Fabio e Aurelio Marchioni | Ora siete stelle gemelle in cielo

Un paese in ginocchio, un’intera comunitĂ sconvolta, quella che ha preso parte ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sestola ai funerali di Fabio e Aurelio Marchioni, rispettivamente 36 e 67 anni, gestori dello storico hotel del Corso. Padre e figlio sono entrambi morti nei giorni scorsi in circostanze tragiche. Il giovane, lo ricordiamo, ha perso la vita battendo la testa, dopo essersi lanciato nelle cascate del Dardagna, tra le province di Modena e Bologna. Il padre, dopo avere riconosciuto il corpo esanime del figlio, non ha retto al dolore e non ha fatto rientro a casa, ed è stato ritrovato poche ore dopo, ormai cadavere, sotto al ponte Leo di Fanano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Fabio e Aurelio Marchioni: "Ora siete stelle gemelle in cielo"

“Una famiglia distrutta”. Fabio muore a 36 anni, poche ore dopo la triste notizia sul padre Aurelio - Una giornata d’estate che sembrava come tante si è trasformata in un incubo per la comunità di Sestola, nel cuore dell’Appennino modenese.

Fabio Marchioni muore a 36 anni dopo un tuffo, il padre Aurelio si toglie la vita poco dopo. La famiglia aveva già perso un figlio - Fabio Marchioni è morto a 36 anni. Sono stati dei turisti inglesi, lì in vacanza, ad avvistare il corpo nel torrente Dardagna - tra le province di Modena e Bologna - e a dare.

Due figli bellissimi. La prima la perdi qualche anno fa. Il secondo lo perdi per un pazzesco, stupido incidente. E allora dici addio. Aurelio Marchioni si è tolto la vita. Aveva tutto per essere felice. ma quando la tua famiglia viene spazzata via da una disgrazia do Vai su Facebook

