Addio al patron di Poltrona Frau Moschini l’uomo che creò il mito

TOLENTINO (Macerata) "Come imprenditore ho cercato di coltivare l'immaginazione, la sperimentazione e l'innovazione. Ho guardato la storia, ho aggiunto un sogno e una sana follia senza la quale è imprudente vivere", era la sua filosofia. Se ne va Franco Moschini (foto), un signore d'altri tempi, uno dei nomi piĂą illustri del made in Italy, imprenditore del bello e mecenate illuminato, per oltre mezzo secolo al timone di Poltrona Frau. Nato a Macerata il 10 giugno 1934, si è spento ieri all'etĂ di 91 anni. Una storia vissuta appieno. Nel 1962 sposa Isabella Brandi, nipote di Nazareno Gabrielli, fondatore dell'omonima azienda; nello stesso anno il suocero, Nazareno Brandi, allora a capo di quest'ultima, lo invia a Torino per verificare la situazione di Poltrona Frau (debitrice della Conceria del Chienti, societĂ rilevata dalla Gabrielli).

