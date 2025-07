cena e letture in piazza umberto i

Quest’anno Portomaggiore si svolgerà la seconda edizione della Pastasciutta antifascista a ricordo dei Fratelli Cervi. La festa si svolgerà in Piazza Umberto I, il 18 luglio alle 20.30. E’ la rievocazione storica di ciò che avvenne 82 anni fa in piazza a Campegine (Reggio Emilia), quando i fratelli Cervi, a seguito della destituzione di Mussolini, vollero festeggiare cuocendo la pasta per tutti. Durante la cena, ci saranno alcune letture e video dell’Istituto Cervi e le letture a sei voci: "Don Giovanni Minzoni e Natale Gaiba - Vittime dello squadrismo fascista". La manifestazione è patrocinata dal Comune di Portomaggiore, ha come organizzatori e partecipanti: ANPI Portomaggiore, Istituto Alcide Cervi, CGIL Ferrara, SPI-CGIL Ferrara, Centro dell’Olmo, Associazione Oltre, Caritas, Unione Donne Italiane, Centro Giustizia Donne, Arci Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

