Filippini all’ambasciata venezuelana per l’anniversario di indipendenza

L’ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela ha commemorato lo scorso 4 luglio a Roma il 214° anniversario della dichiarazione di indipendenza del Venezuela, un evento che ha unito diplomazia, cultura e un profondo senso di solidarietĂ internazionale. La cerimonia, svoltasi in mattinata, ha visto la partecipazione di numerose personalitĂ del mondo diplomatico, istituzionale e culturale, sia italiano che internazionale. Tra le autoritĂ presenti per la nostra provincia Andrea Filippini, presidente del Lions Club Massa-Carrara Host, consigliere del Comune di Comano e dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Filippini all’ambasciata venezuelana per l’anniversario di indipendenza

In questa notizia si parla di: filippini - ambasciata - anniversario - indipendenza

