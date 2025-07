Milano è Viva nei Quartieri 2025 Otto Festival per otto Municipi E il sogno della partecipazione

MILANO I milanesi si preparano a vivere un’estate piena all’insegna dello spettacolo dal vivo, della cultura condivisa e dell’inclusione sociale. Torna (allargata) “Milano è Viva nei Quartieri 2025“, dopo il successo delle scorse edizioni, con eventi fino al 31 ottobre in tutti i Municipi cittadini. In cartellone oltre 30 progetti tra otto festival municipali e 25 rassegne ed eventi diffusi. La programmazione 2025 nasce da un avviso pubblico lanciato dal Comune a marzo 2025, per selezionare proposte culturali "in grado di valorizzare il tessuto sociale e culturale dei quartieri attraverso il teatro, la musica, la danza, il circo e le arti performative". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano è Viva nei Quartieri 2025. Otto Festival per otto Municipi. E il sogno della partecipazione

In questa notizia si parla di: otto - milano - viva - quartieri

Flick in conferenza stampa: «Penso al presente, ma ho già in mente sette o otto titolari per Milano» - di Redazione Flick, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valladolid è tornato su Barcellona-Inter e soprattutto sui gol presi da calcio da fermo: le sue parole.

Regionali del mare, niente più cambio a Bologna. Da Milano si arriva diretti in Riviera grazie a otto nuovi treni - Salire in treno a Milano e scendere nelle principali località della Riviera romagnola fra Ravenna e Rimini.

Otto mesi, due cuori che battono contro il tempo: l’Aeronautica salva due gemellini portandoli a Milano - Alle 7:30 di questa mattina, mentre l’Italia ancora dormiva, un C -130J della 46a Brigata Aerea di Pisa si alzava in volo portando con sé la speranza di una famiglia.

Milano è Viva nei Quartieri 2025 è in corso e animerà la città fino al 31 ottobre con spettacoli dal vivo, cultura diffusa e inclusione sociale in... Vai su Facebook

Milano è Viva nei Quartieri 2025. Otto Festival per otto Municipi. E il sogno della partecipazione; Weekend a Milano: dall'11 al 13 luglio; Milano è viva nei quartieri 2025. 8 festival e 25 rassegne.

“Milano è Viva nei Quartieri 2025": una stagione di cultura diffusa e inclusiva nei quartieri della città - Con "Milano è Viva nei Quartieri 2025, il Comune lancia una programmazione capillare di eventi culturali che uniscono teatro, musica, danza e performance in spazi pubblici e periferici. Lo riporta lamilano.it

Milano è Viva, parte la lunga estate nei quartieri tra musica ... - Estate 2023”, palinsesto che fra teatro, musica, incontri, promette a chi resterà a Milano di non annoiarsi. leggo.it scrive