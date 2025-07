Sono tante le domande e le criticità segnalate dai cittadini della frazione di San Pietro ai Prati, una volta venuti a conoscenza dell’effettivo progetto di realizzazione delle vasche di laminazione da parte del Consorzio di Bonifica, tanto da chiedere all’ente un ulteriore incontro per cercare di capire quale margine di trattativa sia ancora possibile. Sono soprattutto le due vasche che dovrebbero sorgere in prossimità del secondo ramo del canale Ausetta, proprio a ridosso delle case, che destano maggiore preoccupazione. "Non siamo d’accordo sul luogo prescelto dal Consorzio di Bonifica – spiega Gianfranco Montaletti, ex presidente del Comitato No Biogas, che si fa portavoce anche degli altri residenti della frazione – in quanto trattasi della zona più popolata del quartiere, vicino addirittura ad un campo sportivo frequentato prevalentemente da ragazzini del luogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vasche anti-allagamenti: i nostri dubbi"