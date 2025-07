‘Le Parole della Montagna’ C’è il festival a Smerillo

‘Precipizio’. È questa la parola che guiderà un Festival unico nel suo genere, che si svolgerà dal 17 al 20 luglio nel piccolissimo borgo di Smerillo. Si tratta de ‘Le Parole della Montagna’ manifestazione culturale che da 16 anni, porta valore e indotto in un territorio denso di storia e spiritualità, mettendo insieme paesaggi, seminari di approfondimento legati al tema della montagna e non solo grazie alla presenza di tanti illustri ospiti. "La scelta di Smerillo (paese di circa 300 abitanti) per ospitare questo festival sembrerebbe contro ogni logica, quasi una sfida – commenta Simonetta Paradisi, Direttrice artistica del Festival – ma la ‘criticità’ di essere piccoli diventa per noi un punto di forza per dar vita all’apparente ’nulla’ che per noi è ‘tutto’, da animare attraverso l’azione culturale, con un approccio semplice ma efficace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Le Parole della Montagna’. C’è il festival a Smerillo

In questa notizia si parla di: festival - montagna - smerillo - parole

Fedez allo Snowland Musical Festival: “Una tranquilla scampagnata in montagna”. E ringrazia il pubblico di Livigno - Livigno (Sondrio), 25 aprile 2025 – Fedez nel Piccolo Tibet, ospite dell’edizione 2025 di Snowland Music Festival.

Trento Film Festival, la montagna nelle vite impervie dei curdi iraniani - Si chiamano «kolbar» e sono i curdi iraniani che, per via di condizioni di vita segnate dalla povertà, hanno dovuto trasformarsi in contrabbandieri nelle zone di alta montagna tra Iran […] The post Trento Film Festival, la montagna nelle vite impervie dei curdi iraniani first appeared on il manifesto.

Il Trento Film Festival, dal western di montagna alla passione per Messner: incontro con Mauro Gervasini - Folle da rockstar per Messner ma anche sguardi cinefili e western. Fra documentari e cinema di finzione, il Trento Film Festival è sempre più al centro di temi di stretta attualità come il rapporto con la natura.

Domani pomeriggio il presidente dell'Accademia, Paolo D'Achille, partecipa al festival "Le parole della montagna" con un intervento intitolato "La lingua italiana oggi: è in pericolo?". Il festival si svolge a Monte San Martino, Monteleone di Fermo, Smerillo e sui Vai su Facebook

‘Le Parole della Montagna’. C’è il festival a Smerillo; Le Parole della Montagna; Arte e cultura per scoprire i borghi fermani: i festival di Montefalcone e Smerillo.

Festival Parole della Montagna a Smerillo, tema è 'perdersi' - Dal 13 al 17 luglio 2022, torna il Festival Le Parole della Montagna, una manifestazione a Smerillo, il borgo più piccolo della provincia di Fermo che diventa centro della scena culturale ... Da ansa.it

Arte e cultura per scoprire i borghi fermani: i festival di Montefalcone e Smerillo - MONTEFALCONE Il rilancio post sisma del territorio montano deve passare non solo attraverso la ricostruzione degli edifici, ma contemporaneamente dentro un percorso di rigenerazione del ... Da msn.com