attacca la corrente e muore a 28 anni nella roulotte

Una tragedia, assurda quella che si è consumata, all'ora di pranzo di ieri, in via Tartarini a Granarolo dell'Emilia. Un 28enne straniero, residente a San Martino in Rio nel reggiano, ha perso la vita mentre stava attaccando la corrente alla roulotte. È morto sul colpo pochi minuti prima delle 14. Al momento non è chiaro cosa abbia causato questa tragedia: il 28enne potrebbe essere deceduto a causa di un malore, forse un infarto, o potrebbe aver preso la scossa mentre attaccava la corrente. Non ci sono evidenze. Quel che è certo è che sul posto, avvisati da altre persone che erano in zona e hanno notato il giovane a terra, sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma per il ragazzo non c'era già più nulla da fare.

