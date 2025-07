Concerto in onore di Pomodoro

A un mese dalla scomparsa di Arnaldo Pomodoro, martedì prossimo alle 21 gli Horti dell’Almo Collegio Borromeo e la Fondazione Arnaldo Pomodoro celebrano l’arte e l’eredità del maestro con un’apertura straordinaria serale del parco artistico. L’evento sarà introdotto da un saluto di Carlotta Montebello, direttore generale della Fondazione Arnaldo Pomodoro, e Alberto Lolli, rettore del Collegio Borromeo e direttore degli Horti. Il concerto sotto le stelle, eseguito da Alessandro Marangoni, pianista di fama internazionale e direttore artistico del Collegio Borromeo, al cospetto dell’opera Triade di Pomodoro, sarà diviso in tre momenti e omaggerà l’artista con brani a lui cari e alcune sue interviste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Concerto in onore di Pomodoro

In questa notizia si parla di: sarà - fama - pomodoro - concerto

Il nuovo parcheggio Serafino Famà sarà a pagamento: le tariffe per la sosta - A partire da martedì 3 giugno, il parcheggio Famà (ex Sanzio) diventerà a pagamento. Terminato il periodo di sperimentazione gratuita, la nuova struttura entra a pieno regime con una politica tariffaria definita e pensata per favorire l’uso del trasporto pubblico.

MONTULIVETO TORNA A SUONARE! Dopo più di 60 anni, il Parco ospiterà di nuovo un grande concerto. Era il 9 luglio 1960 quando Mina cantava “Tintarella di Luna” nella magica cornice di Montuliveto. Sabato 21 giugno 2025, Montuliveto scrive una nu Vai su Facebook

Concerto in onore di Pomodoro; Concerto in onore di Arnaldo Pomodoro a Pavia; Giovanni Allevi in concerto alle Terme di Caracalla.