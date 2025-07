Sui monti con la t-shirt del Carlino

Tutti a Valles con le magliette celebrative del Bologna! Sono tornate disponibili le t-shirt realizzate dal Carlino, che hanno riscosso un grande successo in cittĂ e in provincia. E dunque quale migliore occasione del ritorno dei rossoblĂą nella localitĂ bolzanina per indossarle, sentendosi orgogliosi di promuovere i colori della nostra cittĂ . Le maglie, in cotone organico certificato e disponibili nelle taglie dalla S alla XXL, dal costo di 12 euro, hanno l’illustrazione realizzata appositamente per il Carlino da Davide Bonazzi – disegnatore bolognese di fama internazionale che ha collaborato, tra gli altri, con The New York Times, The Wall Street Journal – e celebrano la grande vittoria dei rossoblĂą in Coppa Italia dello scorso 14 maggio all’Olimpico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sui monti con la t-shirt del Carlino

