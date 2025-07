La crisi delle librerie Calo di vendite oltre il 7% | Fermiamo le chiusure

di Marianna Vazzana MILANO L’ultima a capitolare è stata “La Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi“ di via Tadino, che chiude i battenti dopo 53 anni a causa dei costi d’affitto e di gestione diventati insostenibili. La speranza dei titolari è quella di trovare una sede alternativa "perchĂ© possiamo ancora dare tanto a questa cittĂ ". Come tante altre realtĂ che si sono dovute arrendere a malincuore oppure si sono trasferite in altri quartieri alla ricerca di "canoni a prezzi accessibili". Per tutte le piccole attivitĂ che portano cultura, vendendo libri ma soprattutto offrendo un presidio e un’esperienza, sopravvivere è diventata una scommessa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La crisi delle librerie. Calo di vendite oltre il 7%: "Fermiamo le chiusure"

In questa notizia si parla di: crisi - librerie - calo - vendite

#alimilano COMUNICATO STAMPA Milano, librerie in crisi: cala il mercato, aumentano i costi, diminuiscono le speranze ALI Milano: il 14 luglio in Confcommercio Milano (corso Venezia 47, sala Colucci, ore 11) momento di confronto con le librerie. Milano, 9 l Vai su Facebook

La crisi delle librerie. Calo di vendite oltre il 7%: Fermiamo le chiusure; Librerie in crisi anche a Milano: il 14 luglio un incontro pubblico; Editoria italiana, il 2025 inizia con tanti segni meno: librerie indipendenti e piccoli marchi in difficoltĂ .

Con la crescita dei costi, la crisi spazza via le librerie - In un momento storico in cui si parla tanto di transizione digitale e sostenibilità, la vera sfida culturale passa anche dalla sopravvivenza dei luoghi fisici del libro. Si legge su msn.com

Libri in crisi, si accentua la flessione delle vendite nei primi ... - MSN - Nel 2024 l’editoria italiana di varia ha chiuso in calo dello 0,9%, con vendite complessive di 1. msn.com scrive