Da Deborah De Luca a Victoria Il Cocoricò è il tempio della techno

Il tempio della techno riccionese si riaccende per un altro weekend di grande musica. Sabato al Cocoricò arriva in consolle una formazione potente e radicata nell’essenza del clubbing mondiale. Tre sale per 9 dj che infuocheranno la discoteca, tra l’esplosività digitale di Deborah De Luca, l’esperienza di un padrone di casa come Cirillo, il ritorno di Victoria De Angelis e tante altre sorprese. Il cuore della serata sarà come sempre la Piramide, con un tridente che traghetterà il pubblico nell’universo targato Cocoricò. Ad aprire le danze ci penserà Deborah De Luca, ormai habitué del ‘Cocco’ e ambasciatrice mondiale della techno: i suoi set, precisi e carichi di emozione, sono sempre un viaggio unico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

