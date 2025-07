Umbria auto sempre più vecchie Due su tre hanno oltre 8 anni E solo 2.800 sono elettriche

Due auto su tre a Perugia hanno più di 8 anni, per un parco circolante che viene definito piuttosto ‘anziano’. I dati emergono da una elaborazione del Sole 24 ore, che ha esaminato non solo questo parametro, ma anche delle conseguenze che provoca, a iniziare dall’inquinamento. Dunque il 65,50% del parco circolante automobilistico di Perugia, è stato immatricolato prima del 2015 (il dato è riferito al 2023): si tratta di 391 automobili su un totale di 494mila. Va peggio a Terni, dove ben il 68,20% delle auto è stata immatricolata almeno 8 anni fa: qui parliamo di circa 108mila mezzi su 158mila. Fanalino di coda della Penisola per età del parco auto è la provincia di Barlet ta-AndriaTrani con l’80,4% di auto “vecchie”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Umbria, auto sempre più vecchie. Due su tre hanno oltre 8 anni. E solo 2.800 sono elettriche

In questa notizia si parla di: auto - anni - umbria - vecchie

Travolta da un’auto mentre attraversa sulle strisce: il dramma a 15 anni - Una giovane di 15 anni è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale nel pomeriggio del 1° maggio, mentre attraversava la strada.

Trovato morto a 53 anni, la sua auto era ferma ai lati della superstrada - Pistoia, 11 maggio 2025 – Un uomo di 53 anni è stato trovato morto all’interno della sua auto alle prime luci dell’alba di stamani, domenica 11 maggio.

Scontro frontale tra macchine a Roma, ipotesi auto contromano: grave bambina di sei anni - Grave incidente oggi a Roma, in via delle Giarre a Borghesiana. Due auto si sono scontrate frontalmente, nell'impatto è rimasta gravemente ferita una bambina di sei anni.

Umbria Jazz ha il suo suono. Le nuove OM SYSTEM il loro silenzio. Dal 11 al 20 luglio, vieni da Fratticioli Foto-Ottica a provare OM SYSTEM: fotocamere compatte, leggere, stabilizzate… e silenziosissime. Perfette per fotografare i concerti senza disturbar Vai su Facebook

Umbria, auto sempre più vecchie. Due su tre hanno oltre 8 anni. E solo 2.800 sono elettriche; Auto vecchie e inquinanti: in Umbria l’età media è pari a 12 anni e 4 mesi (+2% in un anno); Giornata mondiale dell'ambiente, in Umbria troppe auto e troppo vecchie. Zara (Legambiente): Qualità della vita penalizzata.

Umbria, auto sempre più vecchie. Due su tre hanno oltre 8 anni. E solo 2.800 sono elettriche - Due auto su tre a Perugia hanno più di 8 anni, per un parco circolante che viene definito piuttosto ‘anziano’. Riporta msn.com

Auto vecchie, incredibile, in Italia sono 10,7 milioni con più di 10,7 anni di età - it dall’istituto di ricerca mUp Research, svela un quadro significativo sul panorama automobilistico del Pae ... Si legge su informazione.it