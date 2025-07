Precipitato ex assessore pavese in condizioni critiche

Pochi metri ancora e sarebbe arrivato in vetta. Ma in cima alla Grignetta Piero non è mai arrivato. Mentre stava per affrontare l’ultimo tratto, quello più impegnativo ed esposto, è scivolato ed è caduto nel vuoto. Ha compiuto un volo di una trentina di metri, ed è stato fortunato, perché è vivo e perché non è precipitato oltre. A cadere in Grigna Meridionale è stato l’altra mattina Piero Sandro Assanelli, 81 anni, di Pavia, dove è stato sia consigliere comunale dal 2005 al 2009, sia assessore ai Servizi sociali dal 2009 al 2014. Adesso è ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva nel reparto di Rianimazione dell’ ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Precipitato, ex assessore pavese in condizioni critiche

