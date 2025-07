Ex tabacchificio nel degrado | Basta va bonificato

Il Comitato Molini di Fortebraccio di Ponte Valleceppi torna alla carica sull’ ex Tabacchificio in stato di abbandono da decenni e ne chiede la messa in sicurezza. Il presidente Goffredo Moroni ha scritto una lettera al Comune e alla Soprintendenza in cui chiede che ricorda come lo storico immobile "risulta da tempo in stato di abbandono e degrado, senza che siano stati attuati da parte della proprietà gli opportuni presidi conservativi previsti dalla normativa, con evidenti conseguenze sullo stato materiale della struttura, la quale appare oggi gravemente compromessa". Moroni chiede alla Soprintendenza "se siano stati imposti, nel tempo, specifici obblighi di conservazione alla proprietà e se siano stati effettuati sopralluoghi o ispezioni e, in caso affermativo, con quali esiti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

