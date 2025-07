Scriversi scriversi sempre scrivere a tutti anche senza più nulla da dire

Moriremo di eccesso di comunicazione, sono sicura. Nessuno sta più solo sul cuor della terra, magari stare un po’ soli, non te lo lasciano fare. Siamo tutti connessi, impossibile non avere amici, veri, online o chatbot dell’intelligenza artificiale. Solo ci rimane solo chi vuole, anzi nemmeno lui, inutile scansare la compagnia, la compagnia prima o poi ti raggiunge. Parliamo, parliamo sempre. Messaggi Whatsapp, cinquanta buche della posta sempre aperte, gruppi volontari o coattivi, chat dei genitori, chat della famiglia, chat dell’ufficio, chat del pettegolezzo e chat carbonare. Segni particolari: non puoi andartene. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Scriversi, scriversi sempre, scrivere a tutti, anche senza più nulla da dire

In questa notizia si parla di: scriversi - tutti - scrivere - dire

Non serve iscriversi per tutta l'estate: da noi puoi venire anche solo un giorno! Hai un impegno improvviso o vuoi regalare ai tuoi figli una giornata speciale? I nostri centri estivi ti aspettano, anche last minute! Flessibilità , divertimento e sicurezza… anche sol Vai su Facebook

Indicazioni operative delle funzionalità SIISL per i beneficiari NASpI e DIS-COLL; Immatricolazione università 2025-26: guida e scadenze per l'iscrizione; Centro per l'impiego: come iscriversi e trovare lavoro.

Scriversi, scriversi sempre, scrivere a tutti, anche senza più nulla da dire - Il silenzio è diventato una devianza comportamentale e scriversi è l'unico segno d'interesse che ormai riconosciamo. Segnala ilfoglio.it