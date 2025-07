Droga in riva al torrente, scattano le indagini da parte dei carabinieri. Durante un servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Quattro Castella sono intervenuti nei pressi del torrente Modolena, in via Antonio da Genova, a seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini che avevano notato movimenti sospetti da parte di giovani nella zona. Giunti sul posto, i militari non hanno riscontrato la presenza di persone, ma hanno proceduto a un sopralluogo dell’area circostante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Hashish trovato in riva al torrente. Indagini sull'argine del Modolena