Ieri è stato un giorno speciale per tutta la comunitĂ di Olmo. La signora Anna, infatti, per tutti Giovina, ha raggiunto il traguardo straordinario dei 100 anni. Una presenza amata e rispettata, testimone di una vita intensa e ricca di momenti significativi. La riunione familiare si è svolta in un’atmosfera di festa e affetto nella splendida campagna magionese, vicino a Montemelino: nonna Giovina è stata circondata dall’amore della famiglia. Con lei c’erano i figli Marco e Franco, affettuosi e orgogliosi, insieme alle nuore Annamaria e Lidia, che hanno condiviso con gioia questa giornata memorabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovina, festa grande a Olmo per i 100 anni