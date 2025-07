Scalo Merci architetti all’attacco Bocciato il progetto del Comune | Manca una strategia urbana

" Trasformazioni urbane di questa portata non possono prescindere da una visione complessiva e da un metodo condiviso". √ą con queste parole che il consiglio dell‚Äô Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Arezzo commenta il progetto " Terzo luogo " presentato il 23 giugno dall‚Äôamministrazione comunale per l‚Äôarea ex scalo merci. Il progetto, che prevede la realizzazione di una nuova biblioteca pubblica, ha suscitato nell‚ÄôOrdine dei professionisti riflessioni articolate, che non si limitano a criticare, ma pongono l‚Äôaccento sulla necessit√† di maggiore apertura, confronto e coerenza urbanistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Scalo Merci, architetti all‚Äôattacco. Bocciato il progetto del Comune: "Manca una strategia urbana"

In questa notizia si parla di: progetto - scalo - merci - architetti

Colleferro Scalo. ‚ÄúSiamo tutti della stessa pasta, ne abbiamo le prove‚ÄĚ. Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino ‚Äúpranzo all inclusive‚ÄĚ in favore del progetto ‚ÄúDivento Grande‚ÄĚ - Cronache Cittadine COLLEFERRO SCALO (Eledina Lorenzon) ‚Äď Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino, zona antistante la Chiesa omonima, L'articolo Colleferro Scalo.

Colleferro Scalo. ‚ÄúSiamo tutti della stressa pasta, ne abbiamo le prove‚ÄĚ. Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino ‚Äúpranzo all inclusive‚ÄĚ in favore del progetto ‚ÄúDivento Grande‚ÄĚ - Cronache Cittadine COLLEFERRO SCALO (Eledina Lorenzon) ‚Äď Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino, zona antistante la Chiesa omonima, L'articolo Colleferro Scalo.

Colleferro Scalo. ‚ÄúSiamo tutti della stessa pasta, ne abbiamo le prove‚ÄĚ. Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino ‚Äúpranzo all inclusive‚ÄĚ in favore del progetto ‚ÄúDivento Grande‚ÄĚ - Cronache Cittadine COLLEFERRO SCALO (Eledina Lorenzon) ‚Äď Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino, zona antistante la Chiesa omonima, L'articolo Colleferro Scalo.

Scalo Merci, architetti all’attacco. Bocciato il progetto del Comune: Manca una strategia urbana; Ex scalo merci. Gli architetti bocciano la riconversione: Lì non serviva una nuova biblioteca; Ex scalo merci, architetti perplessi.

Ex scalo merci, tutte le perplessità degli architetti aretini - L‚Äôelemento primario di ammagliatura è sempre stato il prolungamento di Viale Pier della Francesca sulla sua direttrice naturale verso attuale nuova rotatoria di Via Baldaccio. Secondo msn.com

Ex scalo merci, architetti perplessi - Ex scalo merci, il progetto di recupero dell‚Äôarea con quella che è stata definita dall‚Äôamministrazione comunale aretina ‚Äúpublic library‚ÄĚ non convince l‚ÄôOrdine degli Architetti che critica soprattutto ... Segnala teletruria.it